Milano: ruba cellulare in stazione Centrale, arrestato

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino libico di 18 anni per furto aggravato. Impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione centrale, hanno notato il giovane con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta. Approfittando della distrazione di tre turisti, ha aperto la portiera del lato passeggero e si è impossessato di un telefono cellulare, ma sono intervenuti i poliziotti e lo hanno bloccato. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

Ieri gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano Rogoredo hanno arrestato invece un cittadino di 42 anni, originario del Marocco, destinatario di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti e un ordine di carcerazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, portato nel carcere di San Vittore, è risultato ricercato perché condannato dal tribunale di Lodi alla reclusione di un anno, 3 mesi e 26 giorni.