Milano: Maran (Pd), 'affluenza bassa? Non è dato politico, forse Covid'

04 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - L'affluenza molto bassa al voto di Milano, al momento al 47,7%, non ha una "natura politica" secondo l'assessore e capolista per il Pd in città Pierfrancesco Maran.

"Sostanzialmente l'affluenza è simile a quella di cinque anni fa, siamo intorno al 50%, mi sembra un dato nazionale simile anche alle altre città", dice ai giornalisti nella sede del comitato elettorale di Giuseppe Sala, che le prime proiezioni danno vincente al primo turno. "Il segnale è che un voto a settembre con una campagna elettorale breve ha portato a questa affluenza nelle città. Probabilmente c'è anche qualche paura magari sull'andare a votare per via del Covid, è un dato che caratterizza tutti e non gli darei un significato politico".