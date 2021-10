Calcio: Uefa-Eca, 'da mondiale biennale maschile e femminile impatti profondamente dannosi'

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "I piani proposti dalla Fifa per organizzare sia i tornei della Coppa del Mondo maschile che femminile ogni due anni avranno impatti sportivi, economici, sociali e molti altri impatti profondamente dannosi che cambieranno radicalmente il corso e lo sviluppo del gioco femminile". La Uefa con una dichiarazione congiunta con l'Eca e diverse Federazioni e Leghe femminili (Kvindeliga (Danish Football Association), The FA Women's Super League (English Football Association); The FA Women's Championship (English Football Association); Frauen-Bundesliga (German Football Association); Kansallinen Liiga (Football Association of Finland); Serie A Femminile (Italian Football Association); Eredivisie Vrouwen (Royal Netherlands Football Association); Liga 1 Feminin (Romanian Football Federation); Elitfotboll Dam, Sweden Women's Super League (Swiss Football Association); European Club Association; Uefa), torna a parlare degli effetti negativi che ci sarebbero nel caso di una Coppa del mondo biennale come proposto dalla Fifa.

"La natura frenetica del processo di consultazione (finora) molto selettivo e le proposte tutt'altro che concordate non hanno permesso un'attenta riflessione su ciò che è nel migliore interesse del futuro sviluppo del calcio femminile o di valutare adeguatamente le possibili conseguenze irreversibili che un tale cambiamento potrebbe comportare", proseguono. "La relazione simbiotica tra tutte le parti del calcio mondiale -che consente al calcio professionistico, amatoriale e di base sia nei club maschili che femminili e nelle squadre nazionali di prosperare a pieno titolo- richiede una riflessione dettagliata e ponderata prima di raggiungere qualsiasi decisione conclusiva sul futuro del calendario delle partite internazionali maschili e femminili (IMC / WIMC). Ad oggi questo processo non ha ancora avuto luogo".