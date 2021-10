Roma: Comitato Gualtieri, 'cauta soddisfazione, risultato Casu fa ben sperare'**

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Cauta soddisfazione per i dati, che portano al ballottaggio. Ed ottimo risultato alle suppletive di Primavalle, dove la netta affermazione di Andrea Casu, candidato del Pd alle elezioni suppletive nel collegio di Primavalle a Roma, "è un buonissimo auspicio", "un dato che fa ben sperare in vista del secondo turno". E' quanto si apprende dal Comitato del candidato sindaco Roberto Gualtieri a via del Portonaccio, nella Capitale.