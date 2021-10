Bergamo: nascondeva droga nel pacchetto di sigarette, arrestato

04 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della Stazione di Sovere (Bergamo) hanno arrestato a Solto Collina un 18enne operaio incensurato sorpreso con della droga in un pacchetto di sigarette. Dopo la perquisizione personale sono stati sequestrati 21 grammi di hashish, suddivisi in 19 dosi contenuti in un pacchetto di sigarette, e 455 euro trovati nella tasca posteriore del jeans. A casa, invece, sono stati trovati altri 41,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 50 euro in banconote di piccolo taglio. Messo agli arresti domiciliari, oggi al termine del rito direttissimo il giudice ha convalidato l'arresto con l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.