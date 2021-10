Amministrative: Napoli (Ci), 'per centrodestra crisi profonda', Lega e Fdi inadeguati'

04 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Per il centrodestra si profila una sconfitta politica molto più netta di quanto non dica la pur netta sconfitta elettorale. Uno schieramento fossilizzato e dominato da velleità sovraniste e populiste non potrà mai aspirare al governo dell'Italia proprio nella stagione di maggiore respiro della solidarietà europea. I dati elettorali del voto amministrativo sono soltanto la manifestazione di una crisi molto più profonda che riguarda il centrodestra: è l'inadeguatezza delle politiche messe in campo, la distanza siderale che separa Lega e Fratelli d'Italia dalle destre liberali e moderate che trovano ascolto e consensi negli altri Paesi europei". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia.

"Sono tutti motivi -aggiunge- su cui sarà bene riflettere e in profondità. La stagione dei twitter e dei post su Facebook va chiusa al più presto per tornare tutti a fare politica con meno improvvisazione".