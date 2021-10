Calabria: Giacomoni, 'vince centrodestra unito guidato da anima europeista'

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "All'amico Roberto Occhiuto tantissimi auguri e buon lavoro! Non ho mai avuto dubbi che Roberto fosse il candidato migliore per la presidenza della Regione Calabria. Un vero 'politico di razza', competente, serio, preparato e soprattutto sostenuto da tutto il centrodestra unito. Sono venuto a Lamezia Terme per abbracciarlo e per ringraziarlo anche da parte del presidente Berlusconi”. Lo afferma Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia e componente del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

“Roberto, cresciuto con la vocazione e la passione per la politica –aggiunge– ha raccolto subito l'invito del presidente Berlusconi a scendere in campo per guidare la sua Regione. Non ha esitato un attimo a lasciare il Parlamento, dove ricopriva il ruolo prestigioso di capogruppo di Forza Italia, per dedicarsi al riscatto della sua terra. Abbracciando Roberto, amico e collega di tante battaglie, gli ho sussurrato una frase che mi dissero quando divenni consigliere comunale per la prima volta a 23 anni: ‘In politica bisogna saper dimenticare, ma avere buona memoria'. Il risultato delle elezioni in Calabria, prima con Jole Santelli ed ora con Roberto Occhiuto, è la prova provata che il centrodestra unito, guidato dall'anima europeista, liberale, garantista e riformista di Forza Italia è vincente, lo è stato ancora una volta qui in Calabria e lo sarà anche alle prossime elezioni politiche”.