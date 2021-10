04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "La destra paga in modo molto pesante non solo le sue divisioni interne, ma anche l'assurda posizione demagogica e contraria agli interessi della salute pubblica sulla #vaccinazione. Al punto che la #Lega a Milano non arriva neppure al ballottaggio #LeU #amministrative21". Così Loredana De Petris di Leu su twitter.