04 ottobre 2021

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “Il sostegno responsabile al Governo Draghi spinge i candidati Pd e penalizza ambiguità del centrodestra. Ci sono condizioni per alleanze riformiste per il secondo turno ma anche per le prossime politiche”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue.