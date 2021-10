Calabria: Prestigiacomo, 'centrodestra a guida Fi vince e convince'

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "La vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria è uno straordinario risultato che rivela la voglia di buona politica da parte di una terra dalle enormi potenzialità rimaste per troppo tempo inespresse. Il voto in Calabria, inoltre, dimostra che quando il centrodestra è a guida Forza Italia e propone candidati coerenti con i suoi valori e storia, vince e convince. Si riparta da questo dato di fatto, costruendo una seria e credibile alternativa alle sinistre per le prossime scadenze elettorali”. Lo afferma la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.