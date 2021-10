04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Ovviamente ci parleremo con Calenda come abbiamo sempre fatto, gli farò un ragionamento sul futuro, le nostre strade dovranno convergere, dobbiamo stabilire i tempi, non voglio forzare nessuno, ma le strade dovranno convergere. Come con altri. Calenda è un interlocutore di questa convergenza futura". Così Enrico Letta su La7.