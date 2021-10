Covid: Figliuolo, 'eccellente lavoro Lombardia in campagna vaccinale'

04 ottobre 2021 a

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Il lavoro svolto dalla Lombardia per la campagna vaccinale è "eccellente". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, che oggi ha fatto tappa a Milano per fare il punto sull'andamento della campagna vaccinale in Lombardia e per definire le prossime tappe. “L'Italia ha fatto e sta facendo squadra – ha detto Figliuolo – per la Lombardia parlano i dati. Il tempo è galantuomo e confido che questa copertura sarà incrementata".

La Lombardia "con l'87% della copertura vaccinale ha raggiunto un risultato eccellente, l'Italia è all'83 e, dunque, ci avviamo su percentuali notevoli. In Lombardia sono 8 milioni le persone che hanno almeno una dose o la dose unica, questo pone la regione al di sopra della media nazionale grazie ad un piano ben fatto e ben studiato”, ha continuato.

Figliuolo ha invitato gli indecisi a vaccinarsi, “perché non è solo un dovere civico e morale, ma bisogna farlo per se stessi e per gli altri. E i numeri della Lombardia la dicono lunga sul senso civico”.