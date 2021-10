Amministrative: Malpezzi, 'Pd perno di un campo largo diffuso sul territorio'

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Il risultato del Pd è merito di una proposta politica seria e di candidati credibili. Di un partito che ha dimostrato di essere unito e di lavorare nella stessa direzione. Di fronte abbiamo avuto un centrodestra non compatto che ha dimostrato che la guida populista ed estremista di Salvini e Meloni non convince gli elettori. E il Pd è stato capace di essere perno di tante alleanze sul territorio, con una linea europeista e concreta che ha convinto gli elettori. Con la propria identità: lavoratori, imprese, giovani, donne. Le stesse priorità che abbiamo portato al tavolo del governo. A partire da quella della sicurezza sanitaria, con vaccini e Green pass. Ora ai ballottaggi i nostri candidati faranno una proposta a tutti gli elettori di quei territori che saprà essere riconoscibile, lontana dal populismo, in grado di battere il centrodestra”. Così la presidente dei senatori del Pd ha commentato, ai microfoni di Radio Immagina, i risultati del primo turno delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre.