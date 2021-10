Amministrative: Bernini, 'trionfale successo in Calabria, ora concentrati su Roma e Torino'

04 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Roberto Occhiuto per il trionfale successo in Calabria, con Forza Italia largamente primo partito della Regione. Ora concentriamoci sui ballottaggi a Roma e a Torino, in cui i nostri voti saranno determinanti, come lo sono già stati per le vittorie al primo turno in molti comuni piccoli e medi, poi tutta la coalizione dovrà riflettere su ritardi e messaggi troppo spesso divergenti che hanno disorientato una parte dei nostri elettori, come dimostra l'altissimo tasso di astensione". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Questo voto -aggiunge- non cambia la nostra linea: Forza Italia proseguirà coerentemente nel sostegno al governo Draghi tenendo i piedi ben saldi nel centrodestra, nel quale il nostro ruolo resta cruciale politicamente, per la qualità dei nostri candidati -come dimostra la vittoria di Occhiuto- e per il ritorno in campo del presidente Berlusconi come federatore del centrodestra”.