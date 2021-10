Elezioni a Roma, Lombardi a Raggi: "Corazzate? Politica non è Risiko"

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Sulle elezioni a Roma "aspettiamo i risultati finali. Ma vorrei sottolineare che in questi anni il M5S è maturato e non ha paura del confronto, con nessuno". Così risponde all'Adnkronos Roberta Lombardi, assessora M5S alla Transizione ecologica in Regione Lazio, commentando l'esito del voto in vista del ballottaggio, che vedrà il centrodestra di Enrico Michetti sfidare la coalizione di centrosinistra a sostegno di Roberto Gualtieri.

Il M5S appoggerà l'ex ministro dell'Economia? "La storia che stiamo facendo ci porta ad essere inclusivi e non pregiudizialmente oppositivi. Cambiamo anche il nostro linguaggio. La politica del territorio non è Risiko", apre Lombardi, rispondendo indirettamente alla sindaca uscente Virginia Raggi, la quale ha rivendicato di aver tenuto testa alle "corazzate del centrodestra e del centrosinistra". "I carrarmatini lasciamoli ai bambini ed ai nostalgici dei tetti. Prima i progetti per Roma, poi le persone per realizzarli", rimarca ancora Lombardi, "perché abbiamo il dovere morale di non disperdere il lavoro fatto in questi 5 anni". (di Antonio Atte)