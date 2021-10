Roma: Gualtieri, 'punterò su chi non ha votato, dirò partecipate con voto e dopo'

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Punterò anche su chi non è andato a votare. Dirò: andate a votare, partecipate al momento del voto ma anche dopo. Politica è partecipazione dal voto a dopo il voto". Lo dice il candidato sindaco a Roma Roberto Gualtieri a margine di un intervento al comitato elettorale di via del Portonaccio in cui ha confermato la volontà a "non chiedere apparentamenti" ma a rivolgersi "a tutti gli elettori che al primo turno hanno fatto una scelta diversa e chiederemo loro di sostenerci": "Partecipate, votate, ma soprattutto non limitatevi a votare. Partecipate".