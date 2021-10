Amministrative: Conte, ballottaggi? Valuteremo caso per caso

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Cosa farà il M5S ai ballottaggi? "Ora dobbiamo valutare l'esito del voto, attendiamo che venga completato lo spoglio. E' impossibile si possa dare, da parte nostra, indicazioni a sostegno della destra. Detto questo, valutiamo caso per caso, dove ci sono le condizioni", ma con una premessa: "i cittadini non sono pacchi da muovere a piacimento". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di Porta a Porta su Rai1, dopo aver rimarcato "l'ottimo risultato" raggiunto a Napoli, "dove si è ragionato in un'ottica di coalizione".