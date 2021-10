Caltanissetta: danneggiata la stele in memoria delle vittime delle Foibe

11 ottobre 2021 a

Palermo, 11 ott. (Adnkronos) - "Stamani in qualità di Presidente del Gruppo di Caltanissetta Protagonista mi sono recato negli uffici della Caserma dei Carabinieri di Caltanissetta per denunciare contro ignoti, un gesto vandalico e indegno registrato nella giornata di ieri. A Villa Monica in via F.Turati da più di due anni Caltanissetta Protagonista ha piantumato un albero di ulivo in memoria delle vittime delle Foibe". Lo denuncia il capogruppo di Caltanissetta Protagonista Toti Petrantoni. "Lunedì 4 Ottobre, in questo stesso luogo, è stata ricordata Norma Cossetto, infoibata tra le migliaia di vittime di quel tragico eccidio, ed è stata affissa su una lapide una frase che sottolinea, il profondo “rispetto” che gli essere umani dovrebbero avere di fronte alla morte, tutte le morti! Caltanissetta Protagonista, oltre a denunciare agli organi inquirenti questo atto vergognoso, stigmatizza con fermezza questo gesto indegno e vile, peggio se fosse un'azione politica compiuta per bieche ragioni ideologiche", dice.