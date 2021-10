Alitalia: firmata partnership Ita-Msc, nuova compagnia vettore aereo 'privilegiato' **

11 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 11 ott. -(Adnkronos) - Ita e Msc Crociere annunciano di avere firmato una lettera di intenti che - si legge in una nota - "ha l'obiettivo di definire iniziative commerciali congiunte per la promozione dei prodotti e servizi della nuova compagnia in vista dell'avvio delle operazioni il prossimo 15 ottobre".

La partnership tra le due società prevede che Ita sia identificata da Msc Crociere come "vettore aereo privilegiato per i viaggi in crociera verso destinazioni di medio e lungo raggio" e garantirà ai clienti di entrambe le compagnie un'esperienza di viaggio al massimo del comfort, con servizi fly&cruise di qualità all'insegna dell'eccellenza italiana.

Secondo l'intesa commerciale, inoltre, le due società "individueranno opportunità di business congiunto tese a sviluppare le vendite dei prodotti e dei servizi Ita sul mercato, predisponendo insieme azioni commerciali e attività promozionali dedicate anche ad attrarre nuovi clienti".