Fumetti: Superman diventa bisessuale nel prossimo numero della DC Comics** (2)

(Adnkronos) - "Non potremmo essere più orgogliosi di raccontare questa importante storia di Tom Taylor e John Timms", ha affermato Jim Lee, Chief Creative Officer ed Editore DC. "Parliamo molto del potere del DC Multiverse nella nostra narrazione e questo è un altro incredibile esempio. Possiamo avere Jon Kent che esplora la sua identità nei fumetti così come Jon Kent che impara i segreti della sua famiglia in tv su Superman & Lois. Convivono nei loro mondi e tempi, e i nostri fan possono godersi entrambi contemporaneamente".

È stato anche recentemente preso in giro che Robin sta mettendo in discussione la propria sessualità, un argomento che sarà ulteriormente esplorato nel numero di dicembre di Urban Legends.