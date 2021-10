Milano: Klaus Davi, 'sindaco Buccinasco non ha fatto nulla contro mafia'

11 ottobre 2021 a

Milano, 11 ott. (Adnkronos) - "Al di là di qualche ridicola iniziativa di facciata, il sindaco di Buccinasco non ha fatto assolutamente nulla per denunciare e prevenire. Anzi: in una serie di interviste ha dichiarato che con lui la ‘ndrangheta fosse stata cacciata da Buccinasco. Oggi si sono visti gli effetti della sua evidentemente efficace battaglia per la legalità". Lo ha dichiarato Klaus Davi, commentando l'omicidio avvenuto questa mattina a Buccinasco, alle porte di Milano. "Le cosche la fanno da padrone più di prima nell'hinterland milanese e lui si dice meravigliato. Ottimo risultato", aggiunge.