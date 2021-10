Palermo: Al via il Festival 'La Macchina dei sogni' di Mimmo Cuticchio, dedicato a Dante (3)

11 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nella grotta di Monte Pellegrino, per esempio, Dante vede come in un flashback Beatrice e Lucia, ma anche Santa Rosalia, patrona di Palermo; il contrasto tra il partito dei Bianchi e quello dei Neri, descritto da Dante nel terzo cerchio è trasposto nelle battaglie tra i pupi; gli iracondi e gli accidiosi, descritti nel quinto cerchio, sono rappresentati dal paladino Orlando che, pazzo d'amore per la perduta Angelica, getta le armi, si strappa le vesti come i dannati che “si percotean non pur con mano ma con la testa e con il petto e coi piedi”. A interagire con le immagini filmiche, che fungono da scenario come negli spettacoli della tradizione dell'Opera dei pupi, sono la voce di Mimmo Cuticchio, con il suo cunto, e quella dell'attore Alfonso Veneroso, che interpreta i versi del poeta, mentre un ensemble esegue dal vivo le musiche scritte per l'occasione da Giacomo Cuticchio. In occasione del Festival saranno presentati anche nove racconti, sempre ispirati all'Inferno, scritti da altrettanti autori: Edoardo Albinati, Giosuè Calaciura, Maria Grazia Calandrone, Antonella Lattanzi, Marco Lodoli, Melania Mazzucco, Beatrice Monroy, Lorenzo Pavolini, Giorgio Vasta. I testi affrontano alcuni sentimenti individuati nella cantica sottolineandone la grande attualità. C'è l'amore, ma anche il tradimento, l'esilio, la pietà, la politica, la conoscenza, le donne, la visionarietà e la memoria. Ogni autore ha scelto uno stile e un genere letterario diverso. Dalla prosa poetica alla tragedia, passando attraverso le suggestioni della cronaca e dei ricordi di infanzia. Saranno gli attori Viola Graziosi, Graziano Piazza e Massimo Verdastro a condividerli con il pubblico attraverso delle letture negli spazi del Salinas (26, 27, 28 ottobre ore 18), intervallati da brevi composizioni musicali di Nicola Mogavero eseguite dal vivo dal The Bass Quartett. Dopo le letture seguirà l'incontro con gli autori guidato da Monica D'Onofrio, regista e conduttrice radiofonica di Rai Radio 3.