Palermo: Al via il Festival 'La Macchina dei sogni' di Mimmo Cuticchio, dedicato a Dante (4)

11 ottobre 2021

(Adnkronos) - Oltre allo spettacolo Sulle vie dell'Inferno, il Festival darà spazio al Teatro di figura con il contributo di altre compagnie: le marionette di Carlo Colla & Figli di Milano, le guarattelle di Bruno Leone di Napoli, il teatro disegnato di Gek Tessaro di Verona. In programma anche una mostra e un laboratorio: la prima, “Nati per finire all'Inferno”, racchiude nove installazioni per presentare alcuni personaggi costruiti in occasione dello spettacolo di Mimmo Cuticchio, fra tutti Dante e Virgilio. Accanto a loro Beatrice, Santa Lucia, la Madonna, Caronte, la barca dei dannati, Omero, Orazio, Ovidio, Lucano, Paolo e Francesca, Chirone, Nesso, Pier delle Vigne, Farinata degli Uberti, Ulisse e Lucifero. “L'amor che move il sole e l'altre stelle”, invece, è il titolo del laboratorio condotto dall'attore, doppiatore, mimo e coreografo giapponese Hal Yamanouchi. Il laboratorio, ispirato al Paradiso di Dante, prenderà spunto dalla lettura di alcuni versi della terza cantica della Divina Commedia e si svilupperà nell'arco di tre giorni attraverso esercizi fisico-spirituali, con l'obiettivo di coltivare il benessere psicofisico e lo spirito del gioco.