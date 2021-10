Amministrative: Patuanelli, 'a Roma e Trieste il mio sostegno al candidato Pd'

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott (Adnkronos) - "A Roma voterei Gualtieri così come a Trieste voterò Francesco Russo", mentre "il problema a Torino è che il Pd ha voluto candidare la persona più distante possibile dal Movimento". Lo dice Stefano Patuanelli a 'Repubblica'.

"Con il Pd è nato un percorso, con il Conte due, che è imprescindibile, come ha detto Letta. Soprattutto lo è sui temi. Per noi il rapporto con il centrosinistra significa sfidare il Pd su alcune questioni, come quella ambientale. Deve essere un rapporto chiaro e paritario", spiega il ministro delle Politiche agricole.