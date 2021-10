Centric Software® festeggia 500 progetti PLM

12 ottobre 2021 a

Centric è onorato di avere Callaway come proprio 500esimo cliente!

CAMPBELL, California, 12 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Centric Software, consolidando la propria posizione di leader del mercato PLM (Product Lifecycle Management), celebra le partnership con 500 clienti, dei quali oltre 150 hanno scelto Centric PLMTM dall'inizio della pandemia. Questa massiccia adozione a livello internazionale sottolinea la fiducia che il mercato ripone nelle innovative soluzioni digitali di Centric e nelle sue impareggiabili competenze specifiche del settore.

Per immettere prodotti sul mercato, le aziende di beni di largo consumo hanno la fondamentale necessità di promuovere un agile lavoro di squadra da remoto, oltre che aumentare i risparmi sui costi, l'efficienza operativa, l'agilità aziendale e la collaborazione all'interno della supply chain e, al tempo stesso, rispettare anche i requisiti normativi e di sostenibilità.

Con sede nella Silicon Valley, Centric Software è il pioniere delle soluzioni PLM per pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita di beni di consumo quali abbigliamento, calzature, mobili, articoli sportivi, prodotti per la cosmesi e la cura della persona, generi alimentari, beni di lusso, elettronica di consumo, articoli private label e altro ancora.

Rivenditori, marchi e produttori che operano in oltre 40 paesi e che vanno dalle iconiche griffe del lusso agli emergenti disruptor del mercato, si affidano a Centric per immettere sul mercato merci per un valore di circa 1.3 trilioni di dollari all'anno, attraverso più di 1 milione di punti vendita. Centric PLM mette aziende di tutte le dimensioni in condizione di accelerare fortemente il time to market e di aumentare fino al 50% l'efficienza della filiera, consentendo uno sviluppo dei prodotti più sostenibile con costi ridotti e margini di prodotto migliorati. Con un tasso di retention del 99%, gli utenti di Centric PLM sono i più soddisfatti al mondo; il 40% delle aziende che oggi utilizzano Centric ha sostituito, con le sue innovazioni orientate dal mercato, un sistema PLM precedentemente acquistato.

Centric ridefinisce il concetto di PLM con molte novità inedite per il settore quali le app mobili, le board digitali, Social PLM che integrano strumenti di comunicazione dei team quali Slack, Quick Start e l'implementazione completamente da remoto, le integrazioni con decine di soluzioni ERP e e-com e un rivoluzionario approccio CAD agnostico con flussi di lavoro fluidi che si collegano a decine di sistemi CAD 3D. L'effetto netto è una reale collaborazione end-to-end tra team interni ed esterni grazie a un'unica, fruibile fonte di verità per tutti.

Un sincero ringraziamento ai nostri partner clienti di lunga data nonché a quelli che più di recente si sono uniti alla famiglia Centric, incluso il nostro 500esimo cliente, il gigante internazionale del settore del golf, Callaway Golf.

"Centric PLM promuoverà una maggiore efficienza nel nostro processo di sviluppo dei prodotti. Creiamo un'ampia varietà di prodotti in diverse categorie e questo consentirà maggiori efficienze in tutte le nostre categorie di abbigliamento, calzature e accessori multimarca. Questi prodotti richiedono flussi di lavoro nettamente diversi e Centric fornisce una soluzione tecnologica eccezionale per gestire la vastità e complessità del nostro business globale", afferma Jeff Cross, VP of Global Operations and Development, Apparel & Soft Goods di Callaway Golf.

"Siamo molto orgogliosi di celebrare 500 progetti PLM, già in aumento", sostiene Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Ringraziamo sinceramente ogni singolo cliente, da coloro che, oltre dieci anni fa, hanno scelto di lavorare con noi e ispirarci, ai nostri partner più recenti, come Callaway. La fiducia che i nostri clienti ripongono in noi ci spinge a continuare a superare i limiti dell'innovazione, della conoscenza e delle best practice di settore."

"Siamo davvero onorati di compiere questo entusiasmante viaggio con così tanti partner innovativi e leader del settore", dichiara Groves.

Più aziende internazionali all'avanguardia attestano l'importanza delle loro partnership, sia nuove che di lunga data, con Centric:

"Centric PLM ci ha permesso di utilizzare i nostri materiali in modo più efficace, di ottimizzare il nostro processo di determinazione dei costi e di aumentare le efficienze dei processi… Abbiamo anche riscontrato una riduzione del 15-20% del tempo impiegato in laboriosi compiti amministrativi quali la creazione degli articoli, la preparazione dei preventivi e la finalizzazione dei costi", osserva Moira Alexander, Manager of Improvement Projects di Woolworths Sud Africa, uno dei maggiori retailer dell'Emisfero meridionale.

"Parlando con Centric, ci siamo resi conto che optare per la loro soluzione pronta per l'uso avrebbe fortemente accelerato il nostro processo di trasformazione. E poiché abbiamo investito molto in innovazioni tecnologiche, cercavamo un partner che fosse in grado di stare al passo con i nostri ritmi - un leader di mercato", spiega João Souza, Head of Sourcing for the Women's Department del retailer C&A Brazil.

"Volevamo un partner con sufficiente esperienza per conoscere realmente le best practice in materia di sviluppo e gestione del ciclo di vita del prodotto. Un partner che lavorasse con noi per rivedere e comprendere a fondo le sfumature dei nostri attuali processi e modernizzarli durante questo nostro percorso di trasformazione digitale. Centric ha certamente assolto il proprio compito, ci ha supportato negli anni quando abbiamo aumentato i nostri negozi fisici, introdotto nuovi, primi in assoluto nel settore, brand digitali e siamo entrati in nuovi mercati, il tutto in parallelo alla gestione del ciclo di vita degli SKU nel PLM", spiega Alex Thomson, VP di eCommerce, dell'azienda statunitense di arredamento per esterni, Arden Companies. Arden è stata una delle prime aziende ad adottare Centric PLM, oltre dieci anni fa.

"Alla luce della situazione con l'ultimo sistema, abbiamo assistito a diverse demo, alcune delle quali erano molto simili a una sorta di foglio Excel intelligente e non risolvevano molti dei problemi che stavamo incontrando. Poi è arrivata Centric per fare una demo e, quando ci siamo resi conto di ciò che la soluzione poteva fare, ci siamo tutti assolutamente convinti", racconta Avery Francois, Project Manager dell' UPPAbaby americano.

"Una delle cose che ci ha veramente sorpreso e che non ci aspettavamo, è che Centric PLM ha cambiato in modo significativo il nostro approccio al lavoro e il modo in cui il nostro team collabora", afferma Sabrina Findlay, CEO dell'azienda calzaturiera statunitense Otabo.

"Considerando le dimensioni della nostra organizzazione e la complessità delle nostre esigenze, essere riusciti a rendere operativo il sistema nei tempi previsti è prova delle capacità della soluzione di Centric", conferma Surendra Karunakaran, CIO del produttore dello Sri Lanka, Brandix Limited.

"Centric PLM va oltre l'ottimizzazione dei processi aziendali di Balabala, promuovendo e aumentando la creazione di valore nell'organizzazione", spiega Chris Jin, Chief Information Officer di Semir Group, società madre di Balabala, il principale marchio di abbigliamento per bambini in Cina.

"Abbiamo scelto Centric Software più di 10 anni fa, perché è lo specialista del PLM della moda e un partner di fiducia. La flessibilità del software, l'innovazione continua, nonché l'impegno e la comprensione delle nostre esigenze da parte del team supportano l'evoluzione delle nostre operazioni da una collezione all'altra", afferma Catherine De Leusse, Global Merchandising & Business Planning Director della casa di lusso francese, Longchamp.

