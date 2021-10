Consob: Marattin (Iv), 'anche Savona parla di dittatura, ma che succede a questo Paese?'

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Ieri un magistrato in servizio. Oggi il presidente della Consob. Tutti affermano che siamo in dittatura. Savona - il cui compito è difendere il mercato - in particolare lo dice per difendere il gruppo dirigente di una banca quotata che (dopo 6 anni di ricorsi falliti in Italia e in Europa) non si rassegna ne' al mercato ne' alla legge. Una legge voluta nel 2015 dal governo Renzi per aprire il nostro sistema bancario alla contendibilita' e alla concorrenza. Ma che sta succedendo a questo paese?". Lo scrive su Twitter il presidente della commissione Finanze della Camera Luigi Marattin, di Iv.