Italia-Germania: premiati i Comuni di Fivizzano, Bastia umbra, San Michele, Bergamo e Bari

12 ottobre 2021 a

a

a

Berlino, 12 ott. (Adnkronos) - Fivizzano– Steinhagen; Bastia Umbra–Höchberg; San Michele di Ganzaria–Giengen an der Brenz per i piccoli Comuni; Ludwigsburg –Bergamo; Hamm-Bari per quelli grandi. Sono questi i vincitori del "Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Germania e Italia", istituito per rendere omaggio a gemellaggi e progetti tra Comuni italiani e tedeschi di tipo particolarmente innovativo.

I Premi, assegnati da una giuria mista a centri del nord e del sud dell'Italia, dell'est e dell'ovest della Germania, costituiscono un riconoscimento dell'impegno ad affrontare insieme le sfide dell'oggi e del domani e sono stati consegnati nel corso di una cerimonia svoltasi questa mattina a Berlino presso l'ambasciata italiana, alla presenza dei Presidenti della Repubblica italiano e tedesco, Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier. A concorrere sono stati più di 70 gemellaggi e, quindi, più di 140 Comuni.