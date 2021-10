Forza nuova: Lollobrigida (FdI), 'sciogliere organizzazioni sovversive di ogni colore'

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Il centrodestra proporrà una mozione unitaria per sciogliere ogni organizzazione sovversiva, a prescindere dal suo colore, presente in Italia. Ma bisogna far luce su quanto doveva e poteva fare il Ministero dell'Interno per impedire questi attacchi squadristi e le violenze che ne sono conseguite”. Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida.