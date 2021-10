Tennis: Federer mantiene la promessa, Carola e Vittoria all'Accademia di Nadal

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Durante il primo lockdown, nell'aprile 2020, Carola Pessina e Vittoria Oliveri diventano protagoniste del web con un video in cui palleggiano sui tetti di Finale Ligure. Quelle immagini fanno presto il giro del mondo, diventano una sorta di vittoria dello sport sulla pandemia, un simbolo dello sport che vuole andare avanti nonostante le difficoltà. Roger Federer rimane molto colpito da quel video e promette alle due ragazze un regalo: una settimana di tennis in Spagna all'Accademia di Rafael Nadal. Dopo un inevitabile periodo di attesa dovuto alle restrizioni anti-Covid, adesso il campione svizzero ha mantenuto la sua promessa. La Federtennis ha pubblicato infatti su Twitter una foto con Carola e Vittoria all'Accademia di Manacor, proprio insieme a Nadal in persona.