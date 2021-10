Fmi: continua ripresa banche, ma rischi in Cina da crisi Evergrande**

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott. -(Adnkronos) - "Il sistema bancario globale ha continuato la ripresa dopo lo shock pandemico" e gli indicatori "di leva finanziaria e di capitale hanno continuato a migliorare nelle economie avanzate" con un indicatore di capitale bancario a livello globiale salito dal 14 % del 2019 al 14,7% a metà 2021.Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel Global Financial Stability Report osservando tuttavia come "le vulnerabilità nel settore assicurativo si sono intensificate in molte regioni (in particolare negli Stati Uniti e nell'area dell'euro)".

Ma il Fondo evidenzia al tempo stesso "vulnerabilità che restano elevate" in Cina "come hanno evidenziato" le recenti ripercussioni della crisi del colosso immobiliare Evergrande.