Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Avrei preferito calendarizzazione immediata della mozione su Forza Nuova e non un altro rinvio. Una volta che Pd ha scelto questa strada, avrebbe dovuto portare in aula testo subito. Prendere tempo è per me una leggerezza poco comprensibile". Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, su twitter.