Omofobia: martedì prossimo in Capigruppo ddl Zan, La Russa polemico, 'aspettano elezioni'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - La Conferenza dei capigruppo del Senato deciderà nella riunione di martedì prossimo, 19 ottobre, tempi e modalità di ripresa dell'esame del ddl Zan contro la omotransfobia. Polemico il senatore di Fdi Ignazio la Russa, vicepresidente del Senato. "Perchè non lo facciamo questa settimana? Forse -ha ironizzato- perchè ci sono le elezioni di mezzo. Disperatamente state rinviandolo a dopo le elezioni -ha insistito rivolgendosi agli esponenti del centrosinistra- la giornata di giovedì era vuota. Se fosse falso che loro il ddl Zan non lo vogliono discutere perchè non vogliono discuterlo durante il periodo elettorale, perchè temono una ripercussione negativa degli italiani e degli elettori, l'avrebbero messo in discussione giovedì che non abbiamo niente da fare e invece aspettano che finisca il turno elettorale".