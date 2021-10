B2BIG® Live 2021 il 29 e 30 ottobre a Bologna

12 ottobre 2021 a

Bologna, 12.10.2021 - La terza edizione del più grande evento italiano dedicato al marketing B2B sarà ancora più sorprendente.

Marketing 25, il marketing B2B spiegato da chi lo fa da 25 anni è il titolo di B2BIG Live® 2021, terza edizione dell'evento che trasformerà Bologna per due giorni nella capitale italiana del marketing business to business.

Organizzato da B2Big®, la prima Academy italiana specializzata nel Marketing B2B fondata da Andrea e Nevio Zucca, B2BIG Live 2021® richiamerà all'Auditorium del Savoia Hotel Regency imprenditori e manager da tutto il Paese, provenienti da ogni settore di business.

Sono le PMI il primo pubblico di B2BIG® Live 2021, ed è proprio per il loro mondo che saranno pensati gli interventi degli esperti in sala, mirati a farle vivere “Due giorni di strategie e tecniche di marketing B2B che bisogna conoscere per vincere nel mercato di oggi”.

Gli speaker, oltre ai fondatori di B2Big® Andrea Zucca, esperto di marketing strategico e vendite, e Nevio Zucca, specializzato in marketing operativo per le PMI, saranno lo “stregone” della comunicazione aziendale Walter Klinkon (anche moderatore dell'evento), Fabrizio Gherlani, head hunter e formatore, Enrico Piacentini, tardivo digitale esperto di Linkedin e Placido Losacco, creatore di contenuti video per imprese.

Il tema di B2BIG® Live 2021 è anche un omaggio ai 25 anni di attività de L'Ippogrifo®, agenzia specializzata in marketing e vendite B2B fondata a Trieste da Andrea e Nevio Zucca.

Questo momento storico sta mettendo a dura prova la capacità di resistenza delle imprese, soprattutto quelle più piccole. Con questo terzo appuntamento di B2BIG Live 2021® si vogliono offrire alle PMI gli strumenti di marketing principali per cogliere tutte le opportunità che proprio il marketing è in grado di generare.

L'obiettivo che L'Ippogrifo® porta avanti da 25 anni è quello di migliorare la vita delle persone grazie al marketing, diffondendo contenuti specifici per il B2B che siano effettivamente utili alle imprese. B2BIG® Live nasce come momento di formazione ma anche di condivisione: a Bologna si festeggerà il 25esimo compleanno dell'agenzia con tutti i presenti”.

Ecco i temi di cui si parlerà sul palco di B2BIG Live® 2021

• Marketing e cambiamento delle imprese

• Il valore della percezione nel marketing

• Come rendere le proprie imprese uniche nel mercato

• L'importanza della comunicazione tramite video

• Come è cambiata la vendita negli ultimi 25 anni

• Perché il futuro dell'Italia è Premium

• Piano marketing nel B2B

• Linkedin e social selling

• Il cliente come asset da preservare

• Il ruolo delle persone nel marketing

B2BIG Live 2021® Il più grande evento italiano dedicato al marketing B2B

29 e 30 ottobre a Bologna. Il marketing B2B spiegato da chi lo fa da 25 anni. Iscrizioni e informazioni su

