Afghanistan: Draghi, ' se talebani accettano aiuto, ricostruzione istituzioni cruciale'

12 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Purtroppo - a quanto si vede - il governo talebano non ha mostrato capacità amministrative straordinarie. C'è un vuoto istituzionale e quindi, nella misura in cui il governo talebano è disposto ad accettare aiuto, una linea d'azione cruciale è quella della ricostruzione delle istituzioni. Anche in questo caso la Banca Mondiale giocherebbe un ruolo di primo piano". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento al vertice straordinario dei leader del G20 sulla crisi afghana.