Dl imprese: Governo pone fiducia al Senato, domani il voto**

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Il Governo, per bocca del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto al Senato la questione di fiducia sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto legge imprese. Le dichiarazioni di voto e il voto sono in programma domani mattina. Si tratterà del ventunesimo voto di fiducia per il Governo Draghi, dopo quella ottenuta dai due rami del Parlamento all'indomani dell'insediamento.