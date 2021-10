Covid: Renzi a Grillo, 'pacificazione si fa rispettando scienza'

12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Le parole di Beppe Grillo su tamponi gratuiti in nome di una pacificazione? "Io sono contrario ai tamponi gratuiti, in Italia di gratuito c'è il vaccino. Se tu non ti vuoi vaccinare, non puoi pensare che paghiamo con le nostre tasse il tampone a chi, in nome di ideologie antiscientifiche, pretende un tampone gratuito ogni 48 ore. La pacificazione si fa rispettando la scienza". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel podcast Metropolis su Repubblica.it.