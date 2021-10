12 ottobre 2021 a

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Nel mio animo ero fiducioso che un sincero democratico come Giuseppe Conte avrebbe personalmente votato a Roma per Roberto Gualtieri. Lo ringrazio, perché in questo momento così difficile le sue parole hanno un grande peso e una grande autorevolezza". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, commenta l'endorsment di Giuseppe Conte Roberto Gualtieri.