13 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 13 ott. (Adnkronos) - "Da oggi Piquadro offre i tamponi gratuiti a tutti i dipendenti non vaccinati che ne facciano richiesta". Lo fa sapere il gruppo nella nota in cui riporta i risultati del semestre. Dal 15 ottobre in Italia scatta l'obbligo del green pass sul posto di lavoro.