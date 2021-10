TricorBraun acquisisce Vetroelite

13 ottobre 2021 a

- L'acquisizione rafforza la presenza europea dell'azienda e continua la sua espansione globale

ST. LOUIS, 12 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Il leader mondiale del packaging TricorBraun ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per l'acquisizione di Vetroelite, fornitore di imballaggi in vetro di alta qualità da LBO France. L'acquisizione rafforza la presenza europea di TricorBraun e continua l'espansione globale dell'azienda.

Fondata nel 1994, Vetroelite fornisce soluzioni di imballaggio in vetro di alta qualità alle industrie in rapida crescita di liquori, cibi gourmet, profumi per la casa, vino e cosmetici. Vetroelite è presente in tutto il mondo, operando da più sedi in Europa e Nord America, servendo clienti in 90 paesi.

"Siamo molto lieti di espandere la nostra presenza europea con l'acquisizione di Vetroelite", ha affermato Court Carruthers, presidente e CEO di TricorBraun. "Il team di Vetroelite si è costruito una solida reputazione per soluzioni di imballaggio innovative e di alta qualità, grazie a una profonda esperienza e a un servizio clienti dedicato. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Vetroelite nella famiglia TricorBraun e non vediamo l'ora di supportare la continua crescita di Vetroelite".

Tutti i membri del team Vetroelite, incluso il CEO Daniele Feletto e il team dirigenziale dell'azienda, rimarranno con TricorBraun e continueranno a lavorare nelle sedi esistenti dell'azienda. A partire dalla chiusura della transazione, Vetroelite opererà come Vetroelite, una società TricorBraun.

"In Vetroelite, il nostro impegno a fornire ai clienti imballaggi in vetro innovativi, distintivi e di alta qualità guida tutto ciò che facciamo", ha affermato Daniele Feletto, CEO di Vetroelite. "Sappiamo che TricorBraun condivide la stessa passione e lo stesso scopo e siamo lieti di unirci a un leader del packaging così rispettato".

LBO France ha acquisito Vetroelite nel 2017 e da allora ha fornito un significativo supporto agli investimenti e alla gestione, determinando una crescita consistente e sostanziale di Vetroelite.

Fin dalla sua fondazione, TricorBraun ha collaborato con i team di gestione per acquisire con successo e accelerare ulteriormente la crescita per quasi 30 aziende di packaging. Vetroelite segnerà la quarta acquisizione di TricorBraun quest'anno.

La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del mese.

Informazioni su Vetroelite

Vetroelite è uno dei principali designer e distributori europei di imballaggi in vetro di alta gamma. L'azienda offre una gamma esclusiva di contenitori in vetro (bottiglie, caraffe, flaconi e vasetti) per prodotti liquidi, prodotti alimentari, fragranze per ambienti e altri prodotti di profumeria, cosmesi e cura del corpo.

Informazioni su TricorBraun

Fondata nel 1902, TricorBraun è un leader globale del packaging e il più grande distributore di imballaggi primari del Nord America. Forniamo soluzioni innovative per un'ampia gamma di mercati finali dei clienti in contenitori, chiusure, dispenser, tubi e flessibili in plastica e vetro. Il nostro pluripremiato Design & Engineering Center offre un design lungimirante, guidato dall'intuizione del consumatore e da soluzioni creative. In qualità di acquirente leader di imballaggi nel mondo, sfruttiamo la nostra esperienza nella catena di approvvigionamento globale, l'impronta espansiva e sostenibile e il significativo potere d'acquisto e scala per identificare i migliori partner di approvvigionamento e fornire soluzioni convenienti per i nostri clienti. TricorBraun opera da più di 60 sedi in America, Europa, Asia, Australia e Nuova Zelanda.

