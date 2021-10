easyMarkets si integra con TradingView

13 ottobre 2021 a

- LIMASSOL, Cyprus, 13 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- easyMarkets è felicissima di annunciare la sua integrazione con la piattaforma di TradingView. Ora i nostri clienti possono accedere al social network di TradingView per i trader, facendo trading con un solo clic direttamente da grafici e funzionalità di analisi avanzate collegando il proprio account easyMarkets all'interfaccia TradingView. Questa offerta amplia le scelte dei nostri clienti di piattaforme per il trading sulla piattaforma web e sull'app di easyMarkets, MT4 e ora anche su TradingView.

CMO di easyMarkets, Ohad Golan:

Siamo molto entusiasti di offrire ai nostri clienti un'altra piattaforma di trading, soprattutto se si tratta di una così solida come quella di TradingView. Questa integrazione ci rende uno dei pochi broker del settore a fornire ai clienti ben quattro ambienti di trading tra cui scegliere. easyMarkets è sempre stata sull'orlo dell'innovazione, nonché un'entusiasta "early adopter". Sono sicuro che quest'ultima offerta ci renderà ancora più competitivi, offrendo inoltre ai nostri clienti un nuova grande piattaforma per il trading.

Utilizzando l'account di easyMarkets su TradingView si combinano le condizioni leader del settore di easyMarkets, trading regolamentato e spread fissi e stretti con un social network per i trader, grafici avanzati e analisi.

Vantaggi e Funzionalità di easyMarkets su TradingView

Le condizioni di easyMarkets non solo offrono ai trader la sicurezza degli scambi con un broker regolamentato e consolidato, ma anche la trasparenza dei prezzi. Zero Slippage sugli ordini limite significa che puoi avere la certezza che il tuo stop-loss o take-profit si attiveranno al prezzo da te indicato. Questo ti protegge da costi aggiuntivi o perdite dovute all'esecuzione dell'ordine a un tasso più o meno alto. Gli spread fissi e stretti non cambieranno mai durante l'esecuzione degli ordini, in primo luogo per evitare l'aumento di spread durante la volatilità e in secondo luogo per consentire di calcolare i costi in anticipo. Infine, a dimostrazione della sua trasparenza, easyMarkets non addebita mai commissioni, tariffe o costi nascosti.

Info su easyMarkets

Fin dalla sua fondazione nel 2001 (come Easy Forex) easyMarkets si è concentrata sull'offrire ai propri clienti sicurezza, condizioni competitive e un comodo accesso ai mercati globali. Ecco perché le offerte dei nostri prodotti e servizi sono in continua espansione. Nell'ultimo anno abbiamo aggiunto diversi strumenti, tra cui nuove azioni e criptovalute.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1658740/English_TradingView_Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1658743/0x00000000002D8C2B.jpg