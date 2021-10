Roma: Boccia, 'sostegno Conte a Gualtieri è voto importante, che pesa'

13 ottobre 2021 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Il voto a Conte a Gualtieri è un voto importante, che pesa. Ringrazio Conte per le scelte politiche che ha fatto fare al Movimento in queste ore: ci sono state dichiarazioni di sostegno ufficiali del M5S a Cosenza, Latina, Caserta... la lista è lunga. Vanno al voto 62 città ai ballottaggi, tra cui 10 capoluoghi. Il M5S in quasi tutte sostiene i candidati di centrosinistra. Unendo il campo riformista e progressista si battono le destre". Così il responsabile Enti Locali del Pd, Francesco Boccia, a Radio Immagina.