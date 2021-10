Forza Nuova: Meloni a Lamorgese, 'sua risposta offende Parlamento, non siamo imbecilli'

13 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Questa risposta non è solo insufficiente ma è offensiva delle forze dell'ordine perché le scene di 7 agenti lasciati a prendere bastonate davanti alla Cgil sono indegne, è offensiva delle persone che vogliono manifestare, è offensiva del Parlamento che non è fatto da imbecilli". Così Giorgia Meloni durante il question time dopo la risposta della ministra Luciana Lamorgese all'interrogazione sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive.