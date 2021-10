Forza Nuova: Meloni, 'noi distanti anni luce'**

13 ottobre 2021 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Noi siamo distanti anni luce da qualsiasi movimento sovversivo, particolarmente da Forza Nuova, non solo per fatto ideologico ma anche perchè le azioni di queste organizzazioni sono sempre sinistramente proficue per la sinistra. Sinistra che facendo accostamenti inesistenti, dice che anche il partito della destra italiana è un partito fuori dalla democrazie e quindi eversivo e quindi va sciolto". Così Giorgia Meloni durante il question time dopo la risposta della ministra Luciana Lamorgese all'interrogazione sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive.