Forza Nuova: Meloni, 'proficua per governo, avete consentito ed è vergogna'**

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Organizzazioni come Forza Nuova sono "proficue per un governo che può far finta di non vedere in piazza sabato c'erano migliaia di persone che hanno diritto di manifestare per non avere il lasciapassare del governo e vedere riconosciuto il loro diritto al lavoro". Così Giorgia Meloni durante il question time dopo la risposta della ministra Luciana Lamorgese all'interrogazione sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive.

"E' funzionale a voi e lo avete consentito e è questa vergogna. Allora, cari colleghi, non ci fate la lezione perchè voi siete la cosa che più sinistramente assomiglia ad un regime".