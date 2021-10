Covid: farmacisti, 'in 10mila esercizi 20 test al giorno, possibile un +50%'

13 ottobre 2021 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Oggi sono in campo 10mila farmacie che fanno in media circa 20 tamponi a testa: questo numero può aumentare anche del 50%, così come può essere incrementato il numero di tamponi effettuati dai laboratori. E' chiaro che, se non aumenteranno i vaccinati, dei problemi per i test potrebbero presentarsi. Ma facciamo affidamento sul fatto che sempre più cittadini comprendano che la vaccinazione è sicura ed è l'unica strada per sconfiggere il Covid". Così il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli, intervenuto a 'Radio Anch'Io' su Rai Radio 1 sulle conseguenze dell'obbligatorietà del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

"Le farmacie - ha sottolineato Mandelli - hanno dimostrato in questi mesi di essere il primo presidio sul territorio, di giorno come di notte e durante le festività, anche informando e orientando i cittadini e continueremo a fare opera di convincimento perché chi non si è vaccinato lo faccia ora: si deve continuare a ridurre la pressione sugli ospedali e sul Servizio sanitario. Può esserci qualche preoccupazione - ha ammesso il presidente Fofi - ma abbiamo la certezza che continueremo a fare la nostra parte e siamo pronti ad aumentare il nostro impegno".