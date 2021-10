Milano: nel pomeriggio prima seduta nuova giunta a Palazzo Marino

13 ottobre 2021 a

Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Si terrà oggi alle ore 14,30 nella Sala Giunta di Palazzo Marino la prima seduta della nuova giunta comunale di Milano guidata dal sindaco Giuseppe Sala. Ai fotografi e agli operatori televisivi sarà consentito accedere rapidamente alla sala giunta prima dell'inizio della riunione, per un giro di tavolo.

Al termine della seduta, si svolgerà l'incontro con la stampa in Sala Alessi. "L'accesso in Sala Giunta e in Sala Alessi avverrà previo controllo della temperatura corporea. È inoltre obbligatoria l'osservanza delle seguenti misure: sanificazione frequente delle mani, uso della mascherina e distanziamento interpersonale di almeno un metro", spiega il Comune.