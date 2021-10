Motomondiale: Misano dedica a Rossi il poster del Gp dell'Emilia Romagna 2021

13 ottobre 2021 a

Misano, 13 ott. - (Adnkronos) - Il secondo Gp in programma quest'anno a Misano, che si svolgerà dal 22 al 24 ottobre, è già entrato nei libri di storia ancor prima di iniziare. Sarà infatti l'ultima gara di Rossi in Italia (almeno per quanto riguarda il Motomondiale), l'ultima occasione per il 'dottore' di ricevere l'abbraccio della sua 'marea gialla' sugli spalti. Aldo Drudi, celebre designer dei caschi di Rossi, ha realizzato una locandina speciale per il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna (tutto in diretta su Sky Sport MotoGP). Una locandina per celebrare la lunga carriera del pilota pesarese, al quale è dedicato il poster.

"Che storia…", si legge nel poster. Una storia lunga 26 anni, quella tra Rossi e il Motomondiale, che si concluderà al termine della stagione 2021. L'obiettivo è "celebrare Valentino nel circuito di casa, davanti ai suoi tifosi italiani, è un tributo – spiega Aldo Drudi –. Il colore predominante è il giallo, l'unico soggetto del poster è Rossi, in una posizione diversa dal solito: non è una posizione racing, non è un'esultanza, ma un saluto intimo, con il pubblico che si intravede sullo sfondo. Si chiude un capitolo glorioso e la storia si apre ad altro".