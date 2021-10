Automobilismo: Fia lavora a ranking piloti globale nel motorsport in stile tennis e golf (2)

13 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Si ritiene che la Fia stia seriamente considerando qualcosa di simile al sistema Atp/Wta se i piani fossero ufficialmente approvati in una futura riunione del consiglio mondiale del motorsport. Tuttavia, con alcuni campionati che si svolgono fino a dicembre e altri come la Formula E di solito a cavallo delle sue stagioni negli anni solari, non si sa con precisione come e dove potrebbe essere organizzato un evento. “Si dovrà partecipare ad eventi che sono organizzati in tutto il mondo con un collegamento con noi, e ogni volta che vi si parteciperà si guadagneranno dei punti che contribuiranno a creare la personale classifica”. Bertrand ha anche sottolineato che la Fia vuole garantire che tale iniziativa abbraccino una gamma più ampia possibile di discipline motoristiche. "Sarebbe multidisciplinare in tutto il motorsport", ha confermato. “Vorremmo accomunare rally e circuito ed essere sicuri che tutti possano essere integrati nel sistema".