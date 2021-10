Windtre: primo mese gratuito e senza vincoli per provare la ‘rete top quality'

14 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 14 Ottobre 2021. Negli ultimi anni, lo smartphone è diventato non più solo un mezzo per fare telefonate mentre si è fuori casa, bensì una parte integrante della routine quotidiana di milioni di persone. Con i servizi di messagistica istantanea, i social network, il navigatore, il cellulare è ormai sempre più connesso alla rete e per questo diventa cruciale avere una connessione internet mobile stabile ed affidabile Quanto più veloce e performante è la linea, tanto meglio. L'iniziativa di WINDTRE s'inserisce in questo specifico contesto, perché permette a tutti di provare la sua Rete

Perché scegliere la Rete Top Quality di WINDTRE?

I motivi a supporto di questa scelta sono molteplici.

Prima di tutto, la Rete mobile WINDTRE copre il 99,7% della popolazione in 4G, e ad oggi il 95,4% della popolazione in 5G*, con una copertura in continua crescita*.

La Rete Top Quality di WINDTRE ha inoltre ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali figura la vittoria dello Speedtest Award™ di Ookla®. In base ai test svolti dai clienti e analizzati da Ookla® la Rete mobile si è riconfermata la più veloce d'Italia per il terzo semestre consecutivo**.

Infine, la Rete TOP Quality WINDTRE è anche al primo posto nei più prestigiosi KPI di misurazione di umlaut, multinazionale leader nel settore delle analisi comparative, che la pone come rete mobile dati migliore in Italia**.

In cosa consiste l'iniziativa ‘1° mese gratis e senza vincoli' e come si attiva?

WINDTRE si impegna ad offrire, gratis e senza vincoli, il primo mese di prova della sua Rete Top Quality ai nuovi clienti che attivano una delle offerte mobile Easy Pay tra Di Più Lite 5G, Di Più Full 5G, Young 5G e Call Your Country Premium.

Basterà semplicemente recarsi presso un WINDTRE Store e scegliere l'offerta mobile desiderata, quindi ricevere, a costo zero, una nuova SIM Mobile senza vincoli e senza pagare alcun canone per la prima mensilità. Il cliente avrà attiva l'offerta scelta gratuitamente per il periodo promozionale, al termine del quale il pagamento si avvierà automaticamente. Durante il periodo di prova di 31 giorni, l'utente potrà disattivare l'offerta in qualsiasi momento in modo facile e comodo attraverso l'App WINDTRE. Attraverso tale iniziativa, WINDTRE intende dimostrare in modo pratico e concreto la qualità, l'affidabilità e la velocità della sua Rete Top Quality.

Cosa comprendono le offerte attivabili con il 1° mese gratis e senza vincoli?

Le offerte Easy Pay a cui si applica il

Nello specifico, Di Più Lite 5G offre minuti di traffico telefonico illimitati, 200 SMS e 50 Giga in 5G; Al termine del primo mese gratuito e senza vincoli, questa offerta si rinnoverà al costo di 12,99 € al mese.

Di Più Full 5G, per contro, offre, oltre ai minuti illimitati e 200 SMS, anche 50 minuti di traffico telefonico verso l'estero e ben 100 Giga in 5G, al costo di 14,99 € al mese, anche con Call Center senza attese.

Per gli Under 30 è disponibile Young 5G, proposta che comprende minuti ed SMS illimitati e Giga illimitati per le App di social, chat, musica, e-learning e mappe. In più 80 Giga in 5G da utilizzare come si desidera. Dopo il primo mese gratuito e senza vincoli, l'offerta Young 5G si rinnoverà al costo mensile di 11,99€.

Infine, l'offerta Call Your Country Premium, dedicato ai clienti di altre nazionalità che vivono in Italia, offre 300 minuti verso ben 53 diversi Paesi, minuti illimitati di traffico all'interno dei confini nazionali e 200 Giga in 5G al costo mensile di 13,99€, inoltre in questo periodo promozionale i nuovi clienti riceveranno un SMS con un codice voucher che permetterà loro di avere tre mesi inclusi di un corso di lingua sulla famosa App Busuu. Al termine dei tre mesi l'abbonamento all'App Busuu si disattiva automaticamente; qualora l'utente desideri continuare ad utilizzarla, sarà necessario visitare il sito busuu.com per conoscere le diverse tariffe relativi ai diversi corsi.

Per ricapitolare, quindi, le offerte in promo sopra indicate prevedono un costo mensile, con un primo periodo gratuito e senza vincoli di 31 giorni. Al termine del periodo promozionale gratuito, le offerte si rinnoveranno al costo indicato con addebito, sul metodo di pagamento scelto, anche dell'eventuale costo di attivazione.

È importante precisare che il 5G di WINDTRE è Priority Pass: anche quando l'utente sta navigando in luoghi affollati, con molte altre persone collegate alla rete mobile nelle immediate vicinanze, il dispositivo resta sempre e comunque connesso alla Rete Top Quality, permettendo ottime prestazioni anche nei luoghi più congestionati.

* WINDTRE copre il 95,4% della Popolazione in modalità 5G FDD DSS, e il 38,0% in modalità 5G TDD. Le coperture sono in sovrapposizione. La tecnologia 5G FDD DSS permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD sia per connessioni 4G che per connessioni 5G. La rete sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all'offerta sottoscritta dal cliente . Maggiori informazioni disponibili su: https://www.windtre.it/la-nostra-rete-5g/

** Ookla® per la Rete mobile più veloce d'Italia: in base alle analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence® per device con chipset moderni sulle tecnologie complessive di rete mobile, nel primo e secondo trimestre 2021. Marchi Ookla utilizzati su licenza e pubblicati con autorizzazione. Info su

Umlaut per Rete mobile dati migliore d'Italia: Test effettuati nel periodo Novembre-Dicembre 2020 sulla rete WINDTRE. Maggiori informazioni disponibili su

Per maggiori informazioni

Sito web:

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl