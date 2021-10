Infortuni: concluso incontro Draghi-sindacati su nuove norme contro morti lavoro

14 ottobre 2021 a

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - E' terminato dopo appena mezz'ora l'incontro tra il premier, Mario Draghi e i leader di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Al centro del tavolo di confronto l'intervento per cercare di ridurre il numero di morti sul lavoro, tavolo annunciato più volte dal governo e sollecitato a più riprese dai sindacati dopo la nuova ondata di infortuni in cantiere e in fabbrica. All'incontro era presente anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.